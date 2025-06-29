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    Пятибратов — о Сперцяне: В совокупности всем доказал, что является сейчас лучшим полузащитником

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    Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о том, что Эдуард Сперцян был признан лучшим нападающим РПЛ в прошлом сезоне.

    Дмитрий Пятибратов
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    Дмитрий Пятибратов

    «Эдуард все-таки в последнее время — один из самых стабильных игроков нашего чемпионата, потому что в каждом сезоне он забивает достаточно большое количество мячей, очень много ассистирует.

    И на самом деле против "Факела", когда я главным тренером был, очень видно было его мастерство, он очень много без мяча работает. Когда он вышел на замену после повреждения, из-за которого не играл больше месяца, сразу перевернул игру.

    Это тот человек, который определяет качество игры в футбол на футбольном поле. Наверное, он в совокупности всем доказал, что является сейчас лучшим полузащитником в нашей стране», — приводит слова Пятибратова «МК-Спорт».

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