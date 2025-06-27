ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКто и почему может (или не может) выиграть КЧМ
    Все новости спорта

    «Сочи» назвал имя нового спортивного директора

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи
    Футбольный клуб «Сочи» официально объявил о назначении Игоря Кудряшова на должность спортивного директора.

    Футбольный клуб «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный клуб «Сочи»

    До назначения в «Сочи» Кудряшов возглавлял отдел селекции департамента развития молодёжного футбола московского «Локомотива». С 2019 по 2023 год он работал в клубе «Пари Нижний Новгород» в качестве заместителя генерального директора, где отвечал за трансферную политику и развитие молодежного футбола.

    В минувшем сезоне Сочи занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах команда была сильнее «Пари НН», заслужив повышение и возможность выступить в РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч получится низовым?!
  • «Бенфика» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Финал получится прагматичным
  • Англия (U21) — Германия (U21). Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Славия» начинает и выигрывает!
  • «Минск» — «Славия» Мозырь. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Бенфика — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Германия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Минск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Абдураков — Гаджидаудов
  • Бои
  • Завтра в 21:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Палмейрас — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Таммека — Пайде
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Гомель — МЛ Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры