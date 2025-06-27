«Сочи» назвал имя нового спортивного директора

Футбольный клубофициально объявил о назначениина должность спортивного директора.

До назначения в «Сочи» Кудряшов возглавлял отдел селекции департамента развития молодёжного футбола московского «Локомотива». С 2019 по 2023 год он работал в клубе «Пари Нижний Новгород» в качестве заместителя генерального директора, где отвечал за трансферную политику и развитие молодежного футбола.

В минувшем сезоне Сочи занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах команда была сильнее «Пари НН», заслужив повышение и возможность выступить в РПЛ.