«Ванкувер» лидирует в таблице с 35 очками. «Сан-Диего» позади него и отстает всего на 2 очка. Таким образом, сегодня команды проведут битву за лидерство в таблице Запада.
«Ванкувер» в прошлом матче потерпел поражение от «Коламбуса», что немного подпортило ему статистику и настроение. А вот гости приехали с двумя победами подряд. Вряд ли они собираются на этом останавливаться.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 2.05 и 3.45 — «Ванкувер» выступает в роли фаворита букмекеров.
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе ответили на вопрос о том, сможет ли «Ванкувер» созранить лидерство.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ванкувер» — «Сан-Диего» смотрите на LiveCup.Run.
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