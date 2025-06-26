26 июня на «БЦ Плейс»приметв центральном матче тура Западной конференции МЛС. Поединок стартует в 05:30 по мск.

«Ванкувер» лидирует в таблице с 35 очками. «Сан-Диего» позади него и отстает всего на 2 очка. Таким образом, сегодня команды проведут битву за лидерство в таблице Запада.

«Ванкувер» в прошлом матче потерпел поражение от «Коламбуса», что немного подпортило ему статистику и настроение. А вот гости приехали с двумя победами подряд. Вряд ли они собираются на этом останавливаться.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.05 и 3.45 — «Ванкувер» выступает в роли фаворита букмекеров.

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе ответили на вопрос о том, сможет ли «Ванкувер» созранить лидерство.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ванкувер» — «Сан-Диего» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.