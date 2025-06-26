Семак — о летних сборах: Всё двигается в рабочем режиме

Главный тренерподвел первые итоги летних сборов «сине-бело-голубых».

«После первой недели втягиваемся в работу. Много ребят работают, двухразовые в основном тренировки.

Конечно, сейчас этот недельный цикл закончился, сейчас будет больше контрольных матчей. И уже будет возможность немножко больше работать над какими-то тактическими моментами, над взаимодействиями. Всё двигается в рабочем режиме», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что в прошедшем сезоне «сине-бело-голубые» заняли 2-е место в таблице РПЛ, отстав от «Краснодара» лишь на 1 балл.