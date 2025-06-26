Семак — о летних сборах: Всё двигается в рабочем режиме

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» Фото: globallookpress.com
«После первой недели втягиваемся в работу. Много ребят работают, двухразовые в основном тренировки.
Конечно, сейчас этот недельный цикл закончился, сейчас будет больше контрольных матчей. И уже будет возможность немножко больше работать над какими-то тактическими моментами, над взаимодействиями. Всё двигается в рабочем режиме», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, что в прошедшем сезоне «сине-бело-голубые» заняли 2-е место в таблице РПЛ, отстав от «Краснодара» лишь на 1 балл.