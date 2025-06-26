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    Семак — о летних сборах: Всё двигается в рабочем режиме

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел первые итоги летних сборов «сине-бело-голубых».

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «После первой недели втягиваемся в работу. Много ребят работают, двухразовые в основном тренировки.

    Конечно, сейчас этот недельный цикл закончился, сейчас будет больше контрольных матчей. И уже будет возможность немножко больше работать над какими-то тактическими моментами, над взаимодействиями. Всё двигается в рабочем режиме», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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    • Напомним, что в прошедшем сезоне «сине-бело-голубые» заняли 2-е место в таблице РПЛ, отстав от «Краснодара» лишь на 1 балл.

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