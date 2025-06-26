«Нэшвилл» находится в первой тройке Восточной конференции. В последнем туре он победил и набрал 32 очка. Клуб идет на беспроигрышной серии и наверняка хотел бы ее сохранить.
Соперником гостей является неуступчивый «Нью-Инглэнд Революшн», который проиграл только один матч из пяти последних. Клуб пытается попасть в зону плей-офф. Причем в случае победы хозяева могут повысить свои шансы на 9-е место.
Прогнозы и ставки
Полезная информация:
- «Нэшвилл» — фаворит. Букмекеры дают 2.91 на победу «Нью-Инглэнд Революшн», 2.40 — на победу «Нэшвилла».
- Эксперты LiveSport.Ru предсказали победителя поединка в своем прогнозе.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Нью-Инглэнд Революшн» — «Нэшвилл» смотрите на LiveCup.Run.
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