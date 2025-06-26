Медведев: Предпосылки для трансфера Жерсона в «Зенит» есть

Александр Медведев Фото: globallookpress.com
СМИ писали, что сумма сделки может составить 25 млн евро.
«Болельщики "Фламенго" говорят о том, что Жерсон перестает выкладываться из-за возможного перехода в "Зенит"? Я не соглашусь.
Мнение болельщиков очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах. Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений», — цитирует Медведева «СЭ».
В текущем сезоне Жерсон сыграл 25 встреч за «Фламенго», забил один мяч и сделал 4 ассиста.
В чемпионате России-2024/25 «Зенит» занял второе место.