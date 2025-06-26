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    Медведев: Предпосылки для трансфера Жерсона в «Зенит» есть

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном трансфере хавбека «Фламенго» Жерсона.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    СМИ писали, что сумма сделки может составить 25 млн евро.

    «Болельщики "Фламенго" говорят о том, что Жерсон перестает выкладываться из-за возможного перехода в "Зенит"? Я не соглашусь.

    Мнение болельщиков очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах. Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений», — цитирует Медведева «СЭ».

    В текущем сезоне Жерсон сыграл 25 встреч за «Фламенго», забил один мяч и сделал 4 ассиста.

    В чемпионате России-2024/25 «Зенит» занял второе место.

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