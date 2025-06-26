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    «Интер» — «Ривер Плейт»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Италии Интер Латинская Америка
    Миланский «Интер» сыграет с аргентинским «Ривер Плейт» в рамках поединка 3-го тура клубного чемпионата мира. Игра состоится 26 июня в 04:00 мск.

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    Команды может устроить и ничья, но победа будет предпочтительнее для каждой. При этом в случае победы «Интер» возглавит таблицу, опередив «Ривер Плейт».

    В другом поединке «Монтеррей» встретится с «Уравой» из Японии. Мексиканцы, если выиграют, могут догнать лидеров по очкам и тогда расчет будет вестись по разнице голов. Так что в этой ситуации не будет никакой расслабленности.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что у «Интера» высокие шансы на победу — 2.17 и 4.05 соответственно.

    • На сайте LiveSport есть прогноз экспертов с коэффициентом 2.40.

    • Искусственный интеллект поставил на победу «Интера» с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Ривер Плейт» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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