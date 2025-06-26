Команды может устроить и ничья, но победа будет предпочтительнее для каждой. При этом в случае победы «Интер» возглавит таблицу, опередив «Ривер Плейт».
В другом поединке «Монтеррей» встретится с «Уравой» из Японии. Мексиканцы, если выиграют, могут догнать лидеров по очкам и тогда расчет будет вестись по разнице голов. Так что в этой ситуации не будет никакой расслабленности.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что у «Интера» высокие шансы на победу — 2.17 и 4.05 соответственно.
- На сайте LiveSport есть прогноз экспертов с коэффициентом 2.40.
- Искусственный интеллект поставил на победу «Интера» с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Ривер Плейт» смотрите на LiveCup.Run.
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