Миланскийсыграет с аргентинскимв рамках поединка 3-го тура клубного чемпионата мира. Игра состоится 26 июня в 04:00 мск.

Команды может устроить и ничья, но победа будет предпочтительнее для каждой. При этом в случае победы «Интер» возглавит таблицу, опередив «Ривер Плейт».

В другом поединке «Монтеррей» встретится с «Уравой» из Японии. Мексиканцы, если выиграют, могут догнать лидеров по очкам и тогда расчет будет вестись по разнице голов. Так что в этой ситуации не будет никакой расслабленности.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что у «Интера» высокие шансы на победу — 2.17 и 4.05 соответственно.

На сайте LiveSport есть прогноз экспертов с коэффициентом 2.40.

Искусственный интеллект поставил на победу «Интера» с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Ривер Плейт» смотрите на LiveCup.Run.

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