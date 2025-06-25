Ибрагимович в новом сезоне сыграет за «Хайденхайм»

Мюнхенскаяприняла решение отдать полузащитникав аренду до конца сезона в

«Арийон Ибрагимович переходит в "Хайденхайм" на правах сезонной аренды, чтобы набраться опыта в клубе Бундеслиги. 19-летний футболист, который прибыл в Мюнхен в 2018 году и в настоящее время имеет контракт до 2027 года, провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды в клубе первого итальянского дивизиона "Лацио". До этого он также провел год на правах аренды во "Фрозиноне" в Серии А», — сообщает официальный сайт чемпиона Германии.

19-летний Ибрагимович является воспитанником «Баварии», имеет контракт с клубом до 2027 года. Рыночная цена полузащитника сейчас составляет 4 млн евро.