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    Ибрагимович в новом сезоне сыграет за «Хайденхайм»

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    Мюнхенская «Бавария» приняла решение отдать полузащитника Арийон Ибрагимовича в аренду до конца сезона в «Хайденхайм».

    Арийон Ибрагимович
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    Арийон Ибрагимович

    «Арийон Ибрагимович переходит в "Хайденхайм" на правах сезонной аренды, чтобы набраться опыта в клубе Бундеслиги. 19-летний футболист, который прибыл в Мюнхен в 2018 году и в настоящее время имеет контракт до 2027 года, провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды в клубе первого итальянского дивизиона "Лацио". До этого он также провел год на правах аренды во "Фрозиноне" в Серии А», — сообщает официальный сайт чемпиона Германии.

    19-летний Ибрагимович является воспитанником «Баварии», имеет контракт с клубом до 2027 года. Рыночная цена полузащитника сейчас составляет 4 млн евро.

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