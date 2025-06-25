Фигу назвал футболистов, которые могут получить «Золотой мяч» в этом году

Бывший футболист сборной Португалии и мадридскоговысказался о борьбе за «Золотой мяч» в текущем сезоне.

«Я не думаю, что клубный чемпионат мира окажет влияние. Есть несколько игроков, которые заслуживают трофей по итогам сезона. Моё мнение не имеет значения, голосующие решают сами. Но мне нравятся такие игроки, как Ламин Ямаль, Витинья, который выиграл всё в этом сезоне, Дембеле тоже выступил очень хорошо…

Это зависит от того, смотрите ли вы на индивидуальную игру в контексте "Золотого мяча" или на завоёванные титулы. Это зависит от личного вкуса и того, на чём вы фокусируетесь, присуждая эту важную награду», — приводит слова Луиша Фигу AS.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Золотой мяч» достался испанскому полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.