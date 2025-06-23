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    «Крылья Советов» подписали новые контракты с тремя игроками

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    «Крылья Советов» объявили о продлении контрактов с Максимом Витюговым, Амаром Рахмановичем и Сергеем Божиным.

    Сергей Божин
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    Сергей Божин

    «В новом сезоне Максим Витюгов, Амар Рахманович и Сергей Божин продолжат выступать за "Крылья Советов".

    Максим Витюгов пополнил состав команды в июле 2020 года. За это время полузащитник провёл 143 матча, отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

    Сергей Божин играл за "Крылья" с 2011 по 2017 год и затем с 2020 по 2022 год. На его счету 76 матчей и 3 гола в составе самарского клуба.

    Новые контракты с Витюговым и Божиным заключены сроком на два года.

    Амар Рахманович продлил соглашение с клубом до конца сезона 2025/26. В контракте предусмотрена опция продления ещё на один год.

    Боснийский полузащитник присоединился к команде в сентябре 2022 года. С тех пор он провёл 61 матч, забил 8 голов, отдал 5 голевых передач и получил вызов в национальную сборную», — говорится в заявлении самарского клуба.

    Напомним, что «Крылья Советов» стали девятыми по итогам прошлого сезона РПЛ.

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