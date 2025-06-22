Талалаев: Мы против кардинальных изменений в составе

Главный тренервысказался об усилении команды во время летнего трансферного окна.

«Понимаю, как тяжело игрокам. Мы давно пользуемся определённой методикой и знаем, как она воздействует на футболистов. Была индивидуальная программа роздана всем игрокам. По последним тестам видно, что 40% команды выполнили всю программу, ещё 40% выполнили программу на 50–70%. Давно не было таких хороших показателей. Это значит, что ребята понимают: у нас короткая предсезонка, перед РПЛ надо поработать как следует и успеть сыграться.

Чем отличается эта предсезонка? У меня обычно в трансферные окна не бывает больше четырёх‑пяти игроков. Мы против кардинальных изменений в составе. Но так как здесь изменение уровня — мы поднимаемся в РПЛ, и зимой мы немножко недоработали, то сейчас много новых футболистов, придётся сыграть больше игр, чем обычно», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» смогла повыситься в классе и в следующем сезоне выступит в РПЛ.