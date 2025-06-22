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    Шикунов: Очень жаль, что Николич ушел из ЦСКА

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    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о тренерских перестановках в ЦСКА.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Я не знаю Челестини как тренера, потому что не смотрю швейцарский чемпионат. Но из новостей узнал, что он в этом сезоне с "Базелем" выиграл чемпионат и Кубок, а до этого его очень быстро убирали из трех-четырех команд.

    Очень жаль, что Николич ушел из ЦСКА. Это интересный и фундаментальный тренер, который был украшением для РПЛ. Я им восхищался. Кому-то не нравился его футбол, но он был грамотным и выстроенным, с подключением молодых футболистов в состав. Как он аккуратно в состав завел Глебова, Кисляка и Абдулкадырова! Так у него было и в "Локомотиве". Кроме "ромба", он доверял молодежи. Очень редко в чемпионате России, когда приезжает иностранец и начинает давать шанс молодым. Для многих главное — заработать больше денег, а Николич работал на ЦСКА», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

    21 июня стало известно, что новым главным тренером «армейцев» стал Фабио Челестини, который сменил на этой должности ушедшего в греческий АЕК Марко Николича.

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