Шикунов: Очень жаль, что Николич ушел из ЦСКА

Бывший спортивный директорШикунов высказался о тренерских перестановках в

«Я не знаю Челестини как тренера, потому что не смотрю швейцарский чемпионат. Но из новостей узнал, что он в этом сезоне с "Базелем" выиграл чемпионат и Кубок, а до этого его очень быстро убирали из трех-четырех команд.

Очень жаль, что Николич ушел из ЦСКА. Это интересный и фундаментальный тренер, который был украшением для РПЛ. Я им восхищался. Кому-то не нравился его футбол, но он был грамотным и выстроенным, с подключением молодых футболистов в состав. Как он аккуратно в состав завел Глебова, Кисляка и Абдулкадырова! Так у него было и в "Локомотиве". Кроме "ромба", он доверял молодежи. Очень редко в чемпионате России, когда приезжает иностранец и начинает давать шанс молодым. Для многих главное — заработать больше денег, а Николич работал на ЦСКА», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

21 июня стало известно, что новым главным тренером «армейцев» стал Фабио Челестини, который сменил на этой должности ушедшего в греческий АЕК Марко Николича.