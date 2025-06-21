Попов: ЦСКА с Челестини — реальный претендент на чемпионство

Бывший игрокпрокомментировал назначениена пост главного тренера

«Человек уже десять лет работает тренером и только сейчас добился значимых результатов. Хотя в 2017 году он был признан лучшим тренером в Швейцарии. Он образованный и хороший специалист. Но тут нужно понимать, полностью ли доверится ему руководство ЦСКА. Потому что наш российский футбол очень специфичен. Сложно подходить к изучению этого вопроса с теоретической точки зрения, необходимо знать русский менталитет.

Допускаю, что Челестини будет трудно, но если руководство клуба будет работать с ним одной командой, как они это делали с Николичем, возможно, все получится. Если, конечно, руководство не напело Челестини, что они купят в команду любых игроков.

ЦСКА с Челестини — реальный претендент на чемпионство? Да, потому что в России мало квалифицированных специалистов, так что если Челестини окажется топовым тренером, ЦСКА станет один из претендентов на чемпионство», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

Швейцарский специалист подписал контракт с московским клубом сроком на два года с возможным продлением еще на один сезон.