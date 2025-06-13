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    Колыванов: Карпин — достойная кандидатура для «Динамо»

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    Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о вероятном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «бело-голубых».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Это достойная кандидатура для такого клуба. Его команды играют в хороший футбол. Карпин — амбициозен, умеет работать с молодежью, может поставить симпатичную игру. При нем раскрылись многие футболисты "Ростова", которых до этого никто не знал.

    Примут ли его болельщики, оглядываясь на спартаковское прошлое? Это бред — обращать внимание на такие разговоры. Это уже давно никому не интересно. Что теперь, ему нигде не работать, если он в свое время играл в "Спартаке"? Даже смысла не вижу это обсуждать. Нужно все доказывать делом. Если у Карпина будут хорошие результаты, то все хейтеры позакрывают рты. Надеюсь, что у него будет результат.

    Совмещение постов не будет мешать Карпину? Сборная России сейчас нигде не выступает. Если бы были официальные матчи, большая ответственность — это другое дело. Тут требуется результат и нужно себя полностью отдавать сборной. А сейчас у Карпина нет какой-то особой нагрузки в национальной команде. Поэтому совмещать два поста вообще не проблематично. Идут товарищеские матчи с не очень сильными соперниками. Думаю, что Карпину самому будет интересно работать в "Динамо". Как я говорил, он амбициозный человек.

    Для российского топ-клуба тренер — совместитель — это довольно редкая история? Когда у нас шли отборочные матчи, он не работал в клубе. А после того, как нам дали бан, он пошел на это. Для человека, который пытался все время добиваться результатов, было бы скучно просто играть товарищеские матчи. В "Ростове" Карпин тащил команду насколько мог. Поэтому в нынешней ситуации совмещение считаю нормальным. Если бы мы проводили официальные матчи, я был бы против.

    Предусмотрело ли "Динамо" какой-то вариант при возвращении сборной России на международную арену? Поскольку изначально Карпин был тренером сборной, то при возвращении к официальным матчам, его отпустят. Мне так кажется. Потому что в таком случае совмещать будет сложно.

    Карпин может привести "Динамо" к чемпионству? У нас много клубов будут претендовать на золотые медали в новом сезоне. Это шесть команд, включая "Динамо". У "бело-голубых" довольно хороший подбор футболистов. Две — три позиции в обороне укрепят и должны бороться за золотые медали.

    Какие изменения стоит ожидать в команде в связи с приходом Карпина? Уже и времени мало до старта нового сезона. И потом, я не думаю, что Карпина не устраивают те футболисты, которые есть в "Динамо". А если говорить о том, что он может кого-то привести из "Ростова", то там уже разобрали всех ребят, которые были на виду. Разве что Вахания остался. Может он и придет», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

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