Гивен — о Родри: Он невероятно важен для «Манчестер Сити»

Бывший вратарьподелился мнением по поводу ключевой роли полузащитника «горожан»в команде Хосепа Гвардиолы.

«Я недавно в шутку сказал, что Родри можно снова дать "Золотой мяч" — настолько сильно "Сити" просел без него! Это идеальный турнир для него. Он уже вернулся к тренировкам.

Это как раз тот турнир, где он сможет втянуться в футбол высокого уровня, получить игровую практику и проверить, как выдерживает колено. Он невероятно важен для "Манчестер Сити".

За последние десять лет я не видел, чтобы какую-то команду так сильно ломало отсутствие одного игрока. Вот насколько "Сити" нуждается в Родри. С футбольной точки зрения будет здорово снова увидеть Родри на поле в футболке команды. Обладатель "Золотого мяча" — это многое говорит о его таланте. Я с нетерпением жду его возвращения», — приводит слова Гивена Goal.