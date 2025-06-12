Германия забила три безответных мяча Словении

Сборнаяразгромила командув матче первого тура Евро-U21 — 3:0.

Хет-триком в составе немцев отличился Ник Вольтемаде, забивший на 19-й и 42-й минутах встречи, а также реализовавший пенальти на 82-й минуте матча.

Футбол. U21 Евро-2025. Группа B Германия U21 — Словения U21 3:0 Голы: 1:0 Ник Вольтемаде (19'), 2:0 Ник Вольтемаде (42'), 3:0 Ник Вольтемаде (пенальти) (82') Германия U21: Ноа Атуболу, Ннамди Коллинз (Тим Эрман, 74'), Макс Розенфельдер, Брайт Арри-Мби, Натаниэль Браун, Эрик Мартель, Рокко Райтц, Пауль Небель (Ян Тильман, 74'), Браян Груда (Ансгар Кнауфф, 64'), Ник Вольтемаде (Пауль Ваннер, 86'), Николо Трезольди (Нельсон Вайпер, 64') Словения U21: Мартин Турк, Митя Иленич, Марко Брест, Свит Сешлар, Адриан Зелькович, Жан Евшенак, Tio Cipot (Jost Pisek, 78'), Тьяш Бегич (Дино Коич, 68'), Enrik Ostrc (Martin Pecar, 78'), Srdan Kuzmic, Lovro Golic (Relja Obric, 84') Предупреждения: Тьяш Бегич (34'), Andrej Razdrh (35'), Srdan Kuzmic (47'), Макс Розенфельдер (52'), Enrik Ostrc (56'), Митя Иленич (57')

Стоит отметить, что 23-летний форвард буквально на днях дебютировал за основную сборную Германии во время «финала четырех» Лиги наций.

В следующем туре Германия встретится с Чехией, Словения сыграет против Англии.