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    • В «Ростове» сделали заявление на фоне слухов о глобальной перестройке клуба
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    В «Ростове» сделали заявление на фоне слухов о глобальной перестройке клуба

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    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сделал публичное заявление на фоне слухов о глобальной перестройке клуба.

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц
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    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц

    «Уважаемые болельщики! Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Вас за поддержку команды на протяжении всего сезона 2024/2025. Ваш вклад в результаты прошлого сезона очень весом.

    В последнее время вокруг нашего Клуба распространяется много недостоверной информации. Как уже неоднократно заявлял ранее — мы продолжаем работать, с Правительством мы находимся в партнерстве, а Клуб продолжает работу в штатном режиме.

    Что касается главной команды "Ростова", то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров, — штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу по подготовке к сезону 2025/2026.

    Сейчас же клуб ведет активную трансферную и селекционную работу. Цели "Ростова" на эту кампанию остаются прежними — формирование сбалансированного основного состава и точечное усиление отдельных позиций.

    В новом сезоне команда надеется на Вашу поддержку — вместе мы будем еще сильнее! Ждем Вас на трибунах "Ростов-Арены"!» — цитирует Арутюнянца телеграм-канал «Ростова».

    Календарь и таблица РПЛ

    В минувшем сезоне «Ростов» дошел до суперфинала Кубка России, где уступил ЦСКА в серии пенальти.

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