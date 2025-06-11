В «Ростове» сделали заявление на фоне слухов о глобальной перестройке клуба

Президент «Ростова»сделал публичное заявление на фоне слухов о глобальной перестройке клуба.

«Уважаемые болельщики! Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Вас за поддержку команды на протяжении всего сезона 2024/2025. Ваш вклад в результаты прошлого сезона очень весом.

В последнее время вокруг нашего Клуба распространяется много недостоверной информации. Как уже неоднократно заявлял ранее — мы продолжаем работать, с Правительством мы находимся в партнерстве, а Клуб продолжает работу в штатном режиме.

Что касается главной команды "Ростова", то кардинальных изменений в основном составе не планируется. Касаемо тренеров, — штаб команды, ключевые специалисты основы продолжат работу по подготовке к сезону 2025/2026.

Сейчас же клуб ведет активную трансферную и селекционную работу. Цели "Ростова" на эту кампанию остаются прежними — формирование сбалансированного основного состава и точечное усиление отдельных позиций.

В новом сезоне команда надеется на Вашу поддержку — вместе мы будем еще сильнее! Ждем Вас на трибунах "Ростов-Арены"!» — цитирует Арутюнянца телеграм-канал «Ростова».

Календарь и таблица РПЛ

В минувшем сезоне «Ростов» дошел до суперфинала Кубка России, где уступил ЦСКА в серии пенальти.