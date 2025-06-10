Рахимич: Личка — очень хороший тренер и человек, но пока все только неофициально

Бывший игрок и тренерпрокомментировал возможное назначениена пост главного тренера команды после ухода

«Личка — очень хороший тренер и человек. Но пока же только неофициально сообщают о его приходе в ЦСКА. Очень сложно предположить, кто бы мог помочь команде. Можно привести тренера с именем, но результата не будет. А придет ноунейм, но покажет результат. Поэтому трудно предположить, как может проявить себя Личка в ЦСКА», — приводит слова Рахимича «Чемпионат».

Сербский специалист отработал в ЦСКА только один сезон. За это время «армейцы» заняли 3-е место в РПЛ и стали обладателями Кубка России. По информации разных источников, Николич близок к тому, чтобы возглавить греческий АЕК.

Личка, в свою очередь, возглавлял столичное «Динамо» с 2023 по 2025 год. В сезоне-2023/2024 чешский специалист привел «бело-голубых» к бронзовым медалям РПЛ, а в сезоне-2024/2025 не доработал сезон до конца, лишившись своей должности за четыре тура до окончания чемпионате страны.