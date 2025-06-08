Лучано Спалетти объявил, что покинет пост главного тренера сборной Италии

Главный тренер сборнойофициально объявил об уходе со своего поста.

Специалист заявил, что несколько часов назад встретился с президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной, который сообщил ему о решении освободить его от обязанностей главного тренера.

«Мне больно из-за того, что я не показал себя с лучшей стороны. Я создал проблемы своими результатами. Таковы результаты под моим руководством, и я должен взять на себя ответственность», — приводит слова Спалетти сайт Джанлуки Ди Марцио.

Специалист признал, что поражение от Норвегии (0:3) в отборочном матче чемпионата мира 2026 года стало серьёзным ударом. Несмотря на это, Спаллетти заявил, что будет поддерживать игроков и присутствовать на следующем матче против Молдавии.

Лучано Спаллетти возглавлял сборную Италии с лета 2023 года. Его контракт был рассчитан до 31 июля 2026 года.