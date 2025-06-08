Источник: Спалетти находится на грани увольнения с поста главного тренера Италии

Главный тренер сборнойнаходится на грани увольнения.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, положение наставника сборной Италии стало шатким после крупного поражения от Норвегии (0:3) в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

10 июня запланирована встреча Спаллетти с президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной, на которой может быть принято решение об отставке тренера.

Под руководством 66-летнего Спаллетти сборная Италии провела 23 матча (11 побед, 6 ничьих и 6 поражений). После трех туров отборочного цикла ЧМ-2026 Италия занимает четвёртое место в группе I, уступая Норвегии, Израилю и Эстонии.

Следующий матч команда проведет 9 июня против Молдавии.