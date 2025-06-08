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    Источник: Спалетти находится на грани увольнения с поста главного тренера Италии

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Италии Футбол Италии
    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти находится на грани увольнения.

    Лучиано Спалетти
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    Лучиано Спалетти

    Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, положение наставника сборной Италии стало шатким после крупного поражения от Норвегии (0:3) в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

    10 июня запланирована встреча Спаллетти с президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной, на которой может быть принято решение об отставке тренера.

    Под руководством 66-летнего Спаллетти сборная Италии провела 23 матча (11 побед, 6 ничьих и 6 поражений). После трех туров отборочного цикла ЧМ-2026 Италия занимает четвёртое место в группе I, уступая Норвегии, Израилю и Эстонии.

    Следующий матч команда проведет 9 июня против Молдавии.

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