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    Нагельсман: Против Франции надо действовать агрессивнее во всех аспектах игры

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    Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, чего он хочет увидеть от своих подопечных в игре со сборной Франции в Лиге наций.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Нам нужно действовать агрессивнее во всех аспектах, а не только в атаке. Кажется, мы всего один раз отобрали мяч на чужой половине поля, и тогда же забили и вышли вперед. В контроле мяча нам тоже нужно быть смелее и агрессивнее, то есть во всем, что касается владения мячом.

    Это последний домашний матч в этом сезоне для сборной. Дальше уже стартует отбор на чемпионат мира, так что предстоящая игра для нас очень важна», — цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

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    • Германия сыграет с Францией за третье место в Лиге наций. Матч состоится 8 июня в 16:00 (мск). В финале турнира Португалия сразится с Испанией.

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