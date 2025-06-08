Нагельсман: Против Франции надо действовать агрессивнее во всех аспектах игры

Наставник сборной Германиирассказал, чего он хочет увидеть от своих подопечных в игре со сборной Франции в Лиге наций.

«Нам нужно действовать агрессивнее во всех аспектах, а не только в атаке. Кажется, мы всего один раз отобрали мяч на чужой половине поля, и тогда же забили и вышли вперед. В контроле мяча нам тоже нужно быть смелее и агрессивнее, то есть во всем, что касается владения мячом.

Это последний домашний матч в этом сезоне для сборной. Дальше уже стартует отбор на чемпионат мира, так что предстоящая игра для нас очень важна», — цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Германия сыграет с Францией за третье место в Лиге наций. Матч состоится 8 июня в 16:00 (мск). В финале турнира Португалия сразится с Испанией.