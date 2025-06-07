Губерниев: Насыпали греческих денег — Николич уходит

Комментатор и ведущий «Матч ТВ»высказался о возможном уходеиз

«Как‑то был бессмертный диалог: у Тарковского с Эфросом. Тарковский у него спрашивает: "Вы будете ставить 'Ревизора'? Эфрос говорит: 'Да'. Тарковский спрашивает: 'У вас городничим будет артист Б?' А тот ему отвечает: 'Артист Б у меня не будет городничим, потому что он, с моей точки зрения, плохой человек'. А Тарковский вопрошает: 'А разве артисты — люди?'

Насыпали греческих денег — Николич уходит. Насыпали бы русских — он бы остался. Думаю, тут дело в практической плоскости, а не возможности играть в еврокубках или что‑то еще. Человек слаб, его можно понять. Другое дело, что лучше избегать публичных историй, когда ты говоришь, что будешь бороться за чемпионство. Это как спортсмены, которые не объявляют о завершении карьеры, а берут паузу, чтобы получать деньги в ЦСП. Это нормальная история", — цитирует Губерниева "Матч ТВ".

Марко Николич возглавил ЦСКА в июле 2024 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В сезоне-2024/25 армейцы под его руководством финишировали третьими в РПЛ и завоевали Кубок России.

АЕК завершил сезон-2024/25 на четвертом месте в чемпионате Греции и получил путевку в Лигу конференций.