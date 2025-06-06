Карпин: Все понравилось. Абсолютно все

Главный тренер сборной Россиивысказался о матче против Нигерии (1:1).

«Все понравилось. Абсолютно все. Правда, Нигерия особых задач не ставила для нас. Они выбивали мяч вперед на двух нападающих. Наши защитники не проиграли борьбу, многие подборы были за нами. На своей половине поля почти не дали создать моментов.

Единственное, что не понравилось: после 35‑й минуты стали немного терять мяч необоснованно. До этого все было идеально. Затем начали появляться какие‑то моменты.

Мелехин? По‑моему, очень достойно. Более чем достойно для дебютанта. Уровень сопротивления тоже надо понимать.

Мне очень понравилась наша игра против такой команды. Против, мягко говоря, непростой. Уровень борьбы выдержали», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Сборная России пропустила 1-й гол с 2023-го года. К тому же, завершилась победная серия национальной команды, которая насчитывала 8 матчей подряд.