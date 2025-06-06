Анчелотти о сборной Бразилии: Наша цель — вернуть команду на вершину мирового футбола

Главный тренер сборнойнамерен вернуть команду на вершину мирового футбола.

«Наша цель — пройти отбор, побороться на чемпионате мира и попытаться вывести Бразилию на лидирующие позиции в мировом футболе. Такова наша цель», — приводит слова портал Ge Globo.

В своем дебютном матче на посту главного тренера «селесао» итальянский специалист привел команду к ничьей 0:0 в выездном матче против Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

Сборная Бразилии занимает 5-е место в турнирной таблице отборочного турнира Чемпионата мира, набрав 22 очка после 15 туров.