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    Анчелотти о сборной Бразилии: Наша цель — вернуть команду на вершину мирового футбола

    Футбол ФИФА Сборная Бразилии ЧМ-2026
    Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти намерен вернуть команду на вершину мирового футбола.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Наша цель — пройти отбор, побороться на чемпионате мира и попытаться вывести Бразилию на лидирующие позиции в мировом футболе. Такова наша цель», — приводит слова портал Ge Globo.

    В своем дебютном матче на посту главного тренера «селесао» итальянский специалист привел команду к ничьей 0:0 в выездном матче против Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2026.

    Сборная Бразилии занимает 5-е место в турнирной таблице отборочного турнира Чемпионата мира, набрав 22 очка после 15 туров.

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