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    Агент Агкацева: Его мечта — играть в АПЛ

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    Агент Марат Арчегов высказался о будущем своего клиента, голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева.

    Станислав Агкацев
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    Станислав Агкацев

    «Будущее Агкацева? У Стаса длинный контракт, еще минимум 4 года он игрок "Краснодара". В жизни бывает всякое, но пока я не вижу ситуации, при которой он может уйти. О каком-то предметном интересе нам на данный момент неизвестно.

    Возможен ли переход в другой российский клуб? У Стаса есть амбиции играть в Лиге Чемпионов за большие команды. Если в "Краснодар" придет предложение, которое устроит клуб и лично Сергея Николаевича Галицкого, мы его рассмотрим. Сомневаюсь, что это возможно этим летом.

    Стас не скрывает, что его мечта — играть в АПЛ. Из-за политических вопросов туда сейчас попасть сложно. Если ситуация наладится, спустя какое-то время, мы будем стремиться туда», — сказал Арчегов Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне Агкацев сыграл за «Краснодар» 34 матча и пропустил 29 голов. Ранее «быки» впервые в истории выиграли чемпионат России.

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