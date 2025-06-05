Сегодня Испания может во второй раз подряд выйти в финал турнира. В прошлом сезоне «Красная фурия» не только вышла в последнюю стадию, но и забрала себе трофей.
Франция играла в финале в позапрошлом розыгрыше турнира и также одержала победу. Таким образом, предстоящий матч обещает быть очень интересным. Испанцы постараются во второй раз подряд огорчить соперника, а французы — ответить за предыдущее поражение.
Напомним, что в последний раз соперники пересекались в полуфинале Евро, в рамках которого Испания выиграла 2:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: коэффициенты на победу команд составляют 2.46 и 3.05. Котировки на проход сборных в финал составили 1.75 и 2.10.
- Эксперты LiveSport: на выбор представлены два прогноза — базовый с коэффициентом 3.25 и дерзкая ставка за 8.00.
- Прогноз ИИ: Испания выиграет матч со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Испания — Франция смотрите на LiveCup.Run.
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