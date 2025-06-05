22:00Испания — ФранцияОнлайн
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    Испания — Франция: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Сборные Испании и Франции сойдутся в полуфинале плей-офф Лиги наций, который состоится 5 июня на арене «МХП» Штутгарте. Матч начнется в 22:00 мск.

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    Сегодня Испания может во второй раз подряд выйти в финал турнира. В прошлом сезоне «Красная фурия» не только вышла в последнюю стадию, но и забрала себе трофей.

    Франция играла в финале в позапрошлом розыгрыше турнира и также одержала победу. Таким образом, предстоящий матч обещает быть очень интересным. Испанцы постараются во второй раз подряд огорчить соперника, а французы — ответить за предыдущее поражение.

    Напомним, что в последний раз соперники пересекались в полуфинале Евро, в рамках которого Испания выиграла 2:1.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: коэффициенты на победу команд составляют 2.46 и 3.05. Котировки на проход сборных в финал составили 1.75 и 2.10.

    • Эксперты LiveSport: на выбор представлены два прогноза — базовый с коэффициентом 3.25 и дерзкая ставка за 8.00.

    • Прогноз ИИ: Испания выиграет матч со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Испания — Франция смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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