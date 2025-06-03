Ямаль объяснил, почему он не голосовал бы за Дембеле в премии «Золотой мяч»

Футболист «Барселоны»отметил, почему он бы не стал голосовать за форварда «ПСЖ»в премии «Золотой мяч».

«Если бы я голосовал, то не за один матч, а за то, кто является лучшим игроком в мире. Я бы отдал его любому игроку "Барселоны", прежде чем дошла бы очередь до Дембеле», — приводит слова Ямаля Barça Universal.

В сезоне-2024/25 17-летний Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

Ямаль — воспитанник каталонского клуба, и в мае 2025 года он продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.