Невилл оценил переходы Куньи и Мбемо в «Манчестер Юнайтед»

Экс-капитанвысказался о последних трансферах «манкунианцев».

Напомним, что «красные дьяволы» приобрели Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона» и игрока «Брентфорда» Брайана Мбемо.

«Манчестер Юнайтед нужны футболисты, которые сразу смогут найти своё место в команде и дать результат. За последние 10 лет "Юнайтед" стал очень непростым местом для новых игроков.

У Куньи и Мбемо есть опыт игры в Премьер-лиге. Английский футбол для них не является чем-то новым, это подходящий типаж.

Когда я думаю о крайних хавбеках "Манчестер Юнайтед", то считаю, что они должны уметь быстро перемещаться от штрафной до штрафной. Им предстоит много бегать, преодолевать расстояние как с мячом, так и без него. Мбемо и Кунья как раз таковыми и являются», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отказался переходить в «Аль-Хиляль».