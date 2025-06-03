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    Невилл оценил переходы Куньи и Мбемо в «Манчестер Юнайтед»

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    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о последних трансферах «манкунианцев».

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    Напомним, что «красные дьяволы» приобрели Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона» и игрока «Брентфорда» Брайана Мбемо.

    «Манчестер Юнайтед нужны футболисты, которые сразу смогут найти своё место в команде и дать результат. За последние 10 лет "Юнайтед" стал очень непростым местом для новых игроков.

    У Куньи и Мбемо есть опыт игры в Премьер-лиге. Английский футбол для них не является чем-то новым, это подходящий типаж.

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    • Когда я думаю о крайних хавбеках "Манчестер Юнайтед", то считаю, что они должны уметь быстро перемещаться от штрафной до штрафной. Им предстоит много бегать, преодолевать расстояние как с мячом, так и без него. Мбемо и Кунья как раз таковыми и являются», — приводит слова Невилла Sky Sports.

    Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отказался переходить в «Аль-Хиляль».

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