Энрике: Думаю, мы это заслужили

Главный тренерподелился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов над(5:0).

«С самого начала сезона мы ставили перед собой цель сотворить историю. Пришло время устроить большой праздник!

Я чувствовал настоящую связь между игроками и болельщиками. Думаю, мы это заслужили. Трудно играть на таком уровне, но мы знали, как справиться с давлением», — приводит слова Энрике RMC Sport.

ПСЖ стал вторым французским клубом в истории, который выиграл Лигу чемпионов. В 1993-м году победу одержал «Марсель».

Парижане также стали первой командой из Франции с треблом, одержав победу в чемпионате и кубке страны, а также в Лиге чемпионов.