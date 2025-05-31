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    Дезире Дуэ«ПСЖ» — «Интер» 5:0. Онлайн, прямая трансляция
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    ПСЖ разгромил «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов

    ПСЖ — «Интер»: счет матча 5:0, обзор голов

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    «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов разгромил миланский «Интер» и стал победителем турнира — 5:0.

    Дезире Дуэ
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    Дезире Дуэ

    Дублем в матче отметился 19-летний форвард Дезире Дуэ (20' и 63'). Еще по голу на счету Ашрафа Хакими и Хвичи Кварацхелии, которые отличились на 12-й и 73-й минутах встречи соответственно.

    Точку в матче поставил Сенни Маюлю на 87-й минуте игры.

    Футбол. Лига чемпионов. Финал
    ПСЖ — Интер 5:0
    Голы: 1:0 Ашраф Хакими (12'), 2:0 Дезире Дуэ (20'), 3:0 Дезире Дуэ (63'), 4:0 Хвича Кварацхелия (73'), 5:0 Сенни Меюлю (87') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш (Лукас Эрнандес, 78'), Жоау Невеш (Уоррен Заир-Эмери, 84'), Витор Феррейра, Фабиан Руис (Сенни Меюлю, 84'), Дезире Дуэ (Брэдли Баркола, 66'), Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия (Гонсалу Рамуш, 84') Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Никола Залевский, 54'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар (Янн Биссекк, 54'), Генрих Мхитарян (Карлос Аугусто, 62'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 70'), Николо Барелла, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес Предупреждения: Никола Залевский (56'), Simone Inzaghi (58'), Дезире Дуэ (65'), Маркус Тюрам (69'), Франческо Ачерби (71'), Ашраф Хакими (90')

    Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел весь матч на скамейке запасных.

    ПСЖ стал вторым французским клубом в истории, который выиграл Лигу чемпионов. В 1993-м году победу одержал «Марсель».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Парижане также стали первой командой из Франции с треблом, одержав победу в чемпионате и кубке страны, а также в Лиге чемпионов.

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