Прошлая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Урала». Это поражение продлило из без того длинную безвыигрышную серию хозяев, которая сейчас составляет уже 8 поединков.
«Урал» же набрал хорошую форму. Екатеринбуржцы выиграли уже 4 матча подряд. Очередная победа станет прекрасным завершением сезона и тем самым вернет гостей в РПЛ.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 1.85 на победу «Ахмата», 4.55 на победу «Урала». Ставки на победу команд в плей-офф составляют 2.10 и 1.70.
- Прогноз экспертов LiveSport: матч будет результативным, а «Ахмат» возьмет реванш на своем поле.
- Ставка искусственного интеллекта — нулевая ничья.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Урал» смотрите на LiveCup.Run.
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