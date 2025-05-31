31 маявыяснят, кто будет играть в РПЛ в следующем сезоне. Матч состоится в 19:30 мск.

Прошлая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Урала». Это поражение продлило из без того длинную безвыигрышную серию хозяев, которая сейчас составляет уже 8 поединков.

«Урал» же набрал хорошую форму. Екатеринбуржцы выиграли уже 4 матча подряд. Очередная победа станет прекрасным завершением сезона и тем самым вернет гостей в РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 1.85 на победу «Ахмата», 4.55 на победу «Урала». Ставки на победу команд в плей-офф составляют 2.10 и 1.70.

Прогноз экспертов LiveSport: матч будет результативным, а «Ахмат» возьмет реванш на своем поле.

Ставка искусственного интеллекта — нулевая ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Урал» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.