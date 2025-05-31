1-й таймАхмат — УралОнлайн
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    «Ахмат» — «Урал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    31 мая «Ахмат» и «Урал» выяснят, кто будет играть в РПЛ в следующем сезоне. Матч состоится в 19:30 мск.

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    Прошлая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Урала». Это поражение продлило из без того длинную безвыигрышную серию хозяев, которая сейчас составляет уже 8 поединков.

    «Урал» же набрал хорошую форму. Екатеринбуржцы выиграли уже 4 матча подряд. Очередная победа станет прекрасным завершением сезона и тем самым вернет гостей в РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 1.85 на победу «Ахмата», 4.55 на победу «Урала». Ставки на победу команд в плей-офф составляют 2.10 и 1.70.

    • Прогноз экспертов LiveSport: матч будет результативным, а «Ахмат» возьмет реванш на своем поле.

    • Ставка искусственного интеллекта — нулевая ничья.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Урал» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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