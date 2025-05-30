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    Владимир СтогниенкоВладимир Стогниенко: На финише сезона «Интер» выглядит уставшим
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    «Атлетико» хочет пригласить Лаутаро в случае ухода Гризманна

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    Мадридский «Атлетико» будет искать нового звездного нападающего в случае ухода из команды Антуана Гризманна.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    По данным влиятельного издания El Chiringuito, первым кандидатом на усиление в случае ухода 34-летнего француза станет капитан миланского «Интера» Лаутаро Мартинес.

    27-летний аргентинец сейчас оценивается на портале Transfermarkt в 95 млн евро, а его контракт действует до 2029 года. Летом 2024 года Мартинес пролонгировал его на улучшенных условиях.

    Впрочем, руководство «Интера» не намерено отпускать своего ключевого футболиста, поэтому заполучить «Атлетико» нападающего будет очень сложно. В этом сезоне Мартинес сыграл за итальянский клуб 48 матчей, забил 22 мяча и сделал 7 асисстов.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    31 мая «Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов против французского «ПСЖ». Начало — 22:00 (мск).

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