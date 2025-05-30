Дембеле: Сыграть в финале Лиги чемпионов — это потрясающе

Нападающийподелился мыслями перед финалом Лиги чемпионов, где его команда сыграет против миланского

«В туннеле перед матчем будет много сосредоточенных лиц, но и улыбок тоже, потому что именно в таких матчах ты и хочешь принимать участие, мечтаешь о них с детства. Сыграть в финале Лиги чемпионов — это потрясающе. Полная собранность, но и гордость тоже. Надеюсь, мы победим.

Да, надеюсь. Но против нынешнего "Интера" будет нелегко — с ним действительно сложно играть. Я следил за этой командой весь сезон, ведь там играет мой хороший друг Маркюс Тюрам. Это очень непростая команда, но в финале может случиться все что угодно», — сказал Дембеле на предматчевой пресс-конференции.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Команды сыграют между собой в решающем матче 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начнется в 22:00 по Москве.