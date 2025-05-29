Невилл: Поражение в финале Лиги Европы пойдет «МЮ» на пользу

Бывший защитникпрокомментировал финальный матч Лиги Европы, в котором «МЮ» уступилсо счетом 0:1.

«Клуб не в порядке. Ему нужны радикальные перемены. Поражение в финале сыграло бы не в пользу игрокам. Все болельщики ждут и надеются на скорое возвращения на вершину», — приводит слова Невилла Goal.

Невилл также отметил, что тренеру Рубену Амориму нужна поддержка в трансферное окно, чтобы создать конкурентоспособный состав для борьбы за титулы.

«Манчестер Юнайтед» занял 15-е место в турнирной таблице АПЛ и остался без участия в еврокубках на следующий сезон.