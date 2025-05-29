ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Исторический триумф «Краснодара», испорченный праздник «Зенита» и катастрофа «Факела». Итоги сезона РПЛ
  • 16:50
    • Кудерметова разгромила Крейчикову и сыграет с Александровой на «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    «Наполи» близок к подписанию контракта с Джонатаном Дэвидом

    Футбол Футбол Франции Лилль Футбол Италии Наполи
    Итальянский клуб «Наполи» достиг устного соглашения с 25-летним канадским форвардом Джонатаном Дэвидом.

    Джонатаном Дэвид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатаном Дэвид

    По информации Corriere dello Sport, спортивный директор Джованни Манна и президент Аурелио Де Лаурентис согласовали трансфер внутри клуба. Клуб предложил Дэвиду четырехлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон и зарплатой около шести миллионов евро в год.

    Однако, по данным журналиста Альфредо Педуллы, «Наполи» приостановил сделку в ожидании окончательного решения главного тренера Антонио Конте, который может выдвинуть новые требования или изменить планы по усилению состава. В связи с этим клуб пока не исключает отказа от подписания контракта с Дэвидом.

    В сезоне 2024/25 Джонатан Дэвид провел 49 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач. Нападающий покинет команду в статусе свободного агента.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев снова придумает себе проблемы?
  • Рублев — Уолтон. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Джокович дожмет Муте только в пятом сете?
  • Муте — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Удержится ли «Реймс» в Лиге 1?
  • «Реймс» — «Мец». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реймс — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Тобол — Атырау
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Джиганте
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Елимай — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хачанов — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Панджшер — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры