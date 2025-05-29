«Наполи» близок к подписанию контракта с Джонатаном Дэвидом

Итальянский клуб «Наполи» достиг устного соглашения с 25-летним канадским форвардом Джонатаном Дэвидом.

По информации Corriere dello Sport, спортивный директор Джованни Манна и президент Аурелио Де Лаурентис согласовали трансфер внутри клуба. Клуб предложил Дэвиду четырехлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон и зарплатой около шести миллионов евро в год.

Однако, по данным журналиста Альфредо Педуллы, «Наполи» приостановил сделку в ожидании окончательного решения главного тренера Антонио Конте, который может выдвинуть новые требования или изменить планы по усилению состава. В связи с этим клуб пока не исключает отказа от подписания контракта с Дэвидом.

В сезоне 2024/25 Джонатан Дэвид провел 49 матчей за «Лилль» во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач. Нападающий покинет команду в статусе свободного агента.