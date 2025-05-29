Романо: «Наполи» повысит зарплату Конте, что удержать его в клубе

Итальянскийнамерен удержатьв качестве главного тренера и готов существенно ему повысить ему оклад.

«Президент Де Лаурентис делает все возможное, подписывая таких важных игроков, как Кевин Де Брейне, и предлагая более высокую зарплату, чтобы удержать Конте в клубе», — написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

В первый год работы в «Наполи» 55-летний Конте привел команду к чемпионскому титулу. В течении сезона неоднократно говорилось о его разногласиях с руководством неаполитанцев и несогласии с трансферной политикой.

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Также в услугах Конте заинтересован его бывший клуб «Ювентус».