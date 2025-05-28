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    Жоржиньо: Ухожу из «Арсенала» с высоко поднятой головой и горячим сердцем

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    Итальянский полузащитник Жоржиньо высказался о своем уходе из «Арсенала».

    Жоржиньо
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    Жоржиньо

    «Знаете, порой сезон — это история не только про футбол. Это про моменты. Про людей. Про то, чтобы становиться лучше. Это то, что заставляет чувствовать себя частью чего-то большего.

    Когда я пришёл в "Арсенал", то прибыл не в обычный клуб. Я пришёл в семью, голодную до побед и очень целеустремлённую. Я отдавал всё, что мог — каждый день, в каждом матче. Не просто ради результата, а ради этой футболки. Ради этих болельщиков.

    Начинал я в стартовом составе или в запасе — вы всегда проявляли свою любовь и поддержку. Такое нечасто встречается в футболе, это невозможно забыть. Теперь же пришло время прощаться. Или сказать "До свидания". Когда чувствуешь себя как дома, тяжело уйти. Но я ухожу с высоко поднятой головой и горячим сердцем», — написал Жоржиньо на своей странице.

    Ранее была информация, что Жоржиньо должен перебраться во «Фламенго».

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