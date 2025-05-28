1-й таймСочи — Пари ННОнлайн
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    «Сочи» — «Пари»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Стыковой матч плей-офф РПЛ между «Сочи» и «Пари НН» состоится 28 мая в 19:30 мск.

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    «Горожане» наверняка помнят последний выезд к «Сочи» в гости в рамках РПЛ. Тогда он завершился полным крахом со счетом 1:6. Если «Пари НН» проиграет и сегодня, то это будет третье поражение подряд.

    Сезон команды завершили с поражениями. «Сочи» проиграли два последних поединка. «Пари НН» уступил в последнем туре РПЛ. Кому же удастся прервать черную полосу?

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 1.85 на победу «Сочи», 3.60 на ничью, 4.75 на победу «Пари НН».

    • Прогноз экспертов LiveSport: аналитики ждут от поединка голов и результативности.

    • Прогноз ИИ: он предлагает поставить на победу «Сочи» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Пари» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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