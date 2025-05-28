Сочи — Пари НН: 2.02 — ставка на исход и прогноз на стыковой матч за право выступать в РПЛ

Сочи
Пари НН
«Сочи»
Путь к стыковым матчам: Южане заняли 5-е место в таблице Первой лиги по итогам сезона, набрав 57 очков за 34 тура. «Сочи» не смог пройти в зону стыковых матчей, но есть одно но.
«Черноморец», который занял 3-е место, не получил лицензию на право выступать в РПЛ и теперь южане имеют возможность вернуться в высший дивизион.
Сочи — Пари НН: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В последнем туре Первой лиги «Сочи» проиграл тому же «Черноморцу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 76-й минуте. До этого южане уступили «Торпедо» (0:1).
В последних 5-и встречах «Сочи» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью с «Нефтехимиком» (1:1). За этот отрезок команда обыгрывала тульский «Арсенал» (5:1) и «Чайку» (2:0).
Не сыграет: Мусса Сиссако из-за травмы.
Состояние команды: У «Сочи» есть реальная возможность вернуться в РПЛ, но команде необходимо пройти крепкий «Пари НН», который точно создаст много проблем южанам.
У команды есть нападающий Мартин Крамарич, который может помочь своей команде в противостоянии с нижегородцами. Форвард в сезоне Первой лиги 2024/2025 забил 11 голов.
«Пари НН»
Путь к стыковым матчам: Команда не смогла избежать матчей за выживание в РПЛ. «Пари НН» по итогам сезона занял 13-е место в таблице с 27-ю очками в активе, отстав от спасительной 12-й позиции на 2 балла.
По результатам гостевых встреч в сезоне нижегородцы заняли 12-е место, набрав 11 очков из 45-и возможных. За 15 матчей на чужом поле «Пари НН» забили 11 голов при 28-и пропущенных.
Последние матчи: В последнем туре РПЛ нижегородцы проиграли ЦСКА со счетом 0:2, а до этого «Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), сравняв счет на 66-й минуте.
В последних 5-и встречах нижегородцы выиграли и проиграли по 2 раза, а также однажды сыграли вничью. За этот отрезок «Пари НН» обыгрывал «Крыльев Советов» (5:2) и «Ахмат» (1:0).
Не сыграет: Александр Кокшаров из-за травмы.
Состояние команды: «Пари НН» провел не самый удачный сезон, команде предстоит провести стыковые матчи, где нижегородцы реально могут проиграть.
В очных встречах команда не очень здорово выступает против «Сочи», проиграв 3 матча из последних 5-и. Сможет ли «Пари НН» на сей раз оказаться сильнее южан? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Сочи» проиграл 2 последних матча в Первой лиге
- «Пари НН» уступил в 5-и последних матчах подряд на чужом поле
- «Пари НН» дважды обыграл «Сочи» в последних 3-х очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сочи» — 1.97, победа «Пари НН» — 3.85, ничья — за 3.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.78 сооветственно.
- 2.53Видад Касабланка — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: В 1-м матче «Сочи» попытается навязать борьбу. Прогнозируем результативный матч.
Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.02.
Прогноз: «Пари НН» будет пытаться доминировать, команда точно создаст проблемы «Сочи».
Ставка: Обе забьют за 1.85.