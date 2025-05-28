Сочи — Пари НН: 2.02 — ставка на исход и прогноз на стыковой матч за право выступать в РПЛ

«Сочи» примет «Пари НН» в 1-м стыковом матче за право выступать в РПЛ. Поединок пройдет 28 мая и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Путь к стыковым матчам: Южане заняли 5-е место в таблице Первой лиги по итогам сезона, набрав 57 очков за 34 тура. «Сочи» не смог пройти в зону стыковых матчей, но есть одно но.

«Черноморец», который занял 3-е место, не получил лицензию на право выступать в РПЛ и теперь южане имеют возможность вернуться в высший дивизион.

Последние матчи: В последнем туре Первой лиги «Сочи» проиграл тому же «Черноморцу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 76-й минуте. До этого южане уступили «Торпедо» (0:1).

В последних 5-и встречах «Сочи» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью с «Нефтехимиком» (1:1). За этот отрезок команда обыгрывала тульский «Арсенал» (5:1) и «Чайку» (2:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграет: Мусса Сиссако из-за травмы.

Состояние команды: У «Сочи» есть реальная возможность вернуться в РПЛ, но команде необходимо пройти крепкий «Пари НН», который точно создаст много проблем южанам.

У команды есть нападающий Мартин Крамарич, который может помочь своей команде в противостоянии с нижегородцами. Форвард в сезоне Первой лиги 2024/2025 забил 11 голов.

«Пари НН»

Путь к стыковым матчам: Команда не смогла избежать матчей за выживание в РПЛ. «Пари НН» по итогам сезона занял 13-е место в таблице с 27-ю очками в активе, отстав от спасительной 12-й позиции на 2 балла.

По результатам гостевых встреч в сезоне нижегородцы заняли 12-е место, набрав 11 очков из 45-и возможных. За 15 матчей на чужом поле «Пари НН» забили 11 голов при 28-и пропущенных.

Последние матчи: В последнем туре РПЛ нижегородцы проиграли ЦСКА со счетом 0:2, а до этого «Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), сравняв счет на 66-й минуте.

В последних 5-и встречах нижегородцы выиграли и проиграли по 2 раза, а также однажды сыграли вничью. За этот отрезок «Пари НН» обыгрывал «Крыльев Советов» (5:2) и «Ахмат» (1:0).

Не сыграет: Александр Кокшаров из-за травмы.

Состояние команды: «Пари НН» провел не самый удачный сезон, команде предстоит провести стыковые матчи, где нижегородцы реально могут проиграть.

В очных встречах команда не очень здорово выступает против «Сочи», проиграв 3 матча из последних 5-и. Сможет ли «Пари НН» на сей раз оказаться сильнее южан? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Сочи» проиграл 2 последних матча в Первой лиге

«Пари НН» уступил в 5-и последних матчах подряд на чужом поле

«Пари НН» дважды обыграл «Сочи» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Сочи» — 1.97, победа «Пари НН» — 3.85, ничья — за 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.78 сооветственно.

Прогноз: В 1-м матче «Сочи» попытается навязать борьбу. Прогнозируем результативный матч.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.02.

Прогноз: «Пари НН» будет пытаться доминировать, команда точно создаст проблемы «Сочи».

Ставка: Обе забьют за 1.85.