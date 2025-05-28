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    Павар: «ПСЖ» — действительно великий клуб, и он доказывает это уже несколько лет

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    Защитник «Интера» Бенжамен Павар высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    Бенжамен Павар
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    Бенжамен Павар

    «ПСЖ — действительно великий клуб, и он доказывает это уже несколько лет. Но я думаю, что в этом сезоне команда ещё более стабильна. Этот "ПСЖ" очень сплочённый, с великолепным тренером, одним из лучших в мире, по моему мнению. Его команда играет очень хорошо, за ней приятно наблюдать.

    У парижан отличные игроки на каждой позиции. Вплоть до вратаря, которого сильно критиковали, но он сыграл решающую роль. В матче с "Арсеналом" он сделал два сейва за пять минут. Усман [Дембеле] проводит выдающийся сезон, но это неудивительно. Он просто забивает больше голов. Для него это был вопрос уверенности», — цитирует Павара L'Equipe.

    Встреча состоится уже в субботу, 31 мая, в Мюнхене.

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