Павар: «ПСЖ» — действительно великий клуб, и он доказывает это уже несколько лет

Защитниквысказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против

«ПСЖ — действительно великий клуб, и он доказывает это уже несколько лет. Но я думаю, что в этом сезоне команда ещё более стабильна. Этот "ПСЖ" очень сплочённый, с великолепным тренером, одним из лучших в мире, по моему мнению. Его команда играет очень хорошо, за ней приятно наблюдать.

У парижан отличные игроки на каждой позиции. Вплоть до вратаря, которого сильно критиковали, но он сыграл решающую роль. В матче с "Арсеналом" он сделал два сейва за пять минут. Усман [Дембеле] проводит выдающийся сезон, но это неудивительно. Он просто забивает больше голов. Для него это был вопрос уверенности», — цитирует Павара L'Equipe.

Встреча состоится уже в субботу, 31 мая, в Мюнхене.