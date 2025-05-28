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    Морено: Я недоволен результатом, но мы играли лучше

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    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о первом стыковом матче против «Пари НН» (1:2).

    Роберт Морено
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    Роберт Морено

    «Мне нечего сказать об игре. Я недоволен результатом. Мы проиграли. Конечно же, мы рассчитывали на другой результат.

    Мы действительно играли лучше. Мы могли в первом тайме сделать счет 3:0, а потом случилось это удаление. И даже несмотря на это, играя в меньшинстве, мы пропустили только на последних минутах.

    Мы в любом случае будем играть на победу. У нас выйдет 11 игроков, которые наиболее готовы на данный момент. Будем бороться до последнего. Это единственное, что мы можем делать. Мы будем сражаться», — цитирует Морено «Матч ТВ».

    Ответный поединок состоится в Нижнем Новгороде уже 31 мая.

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