Морено: Я недоволен результатом, но мы играли лучше

Главный тренервысказался о первом стыковом матче против(1:2).

«Мне нечего сказать об игре. Я недоволен результатом. Мы проиграли. Конечно же, мы рассчитывали на другой результат.

Мы действительно играли лучше. Мы могли в первом тайме сделать счет 3:0, а потом случилось это удаление. И даже несмотря на это, играя в меньшинстве, мы пропустили только на последних минутах.

Мы в любом случае будем играть на победу. У нас выйдет 11 игроков, которые наиболее готовы на данный момент. Будем бороться до последнего. Это единственное, что мы можем делать. Мы будем сражаться», — цитирует Морено «Матч ТВ».

Ответный поединок состоится в Нижнем Новгороде уже 31 мая.