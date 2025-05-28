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    Гончаренко: Есть время восстановиться и подойти ко второму матчу во всеоружии

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    Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о первом стыковом матче РПЛ против «Сочи» (2:1).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Мы сделали шаг вперед, надо готовиться к ответной игре, которая будет напряженной и сложной. Есть время восстановиться и подойти ко второму матчу во всеоружии. Мы во втором тайме пытались растягивать соперника, чтобы они уставали. Цена ошибки велика, в концовке смогли выиграть. До 30‑й минуты чувствовали себя нервозно.

    Гоцук? У него ушиб нерва. Вопрос в том, когда он отпустит, пройдет. Это не мышечная травма.

    Будущее? Вы знаете, сейчас судьба тренера может зависеть от одного эпизода в матче (улыбается). Все может быть. Я в хороших отношениях с руководством, мы понимаем, куда идем,» — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

    Ответный поединок состоится в Нижнем Новгороде уже 31 мая.

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