Гончаренко: Есть время восстановиться и подойти ко второму матчу во всеоружии

Главный тренервысказался о первом стыковом матче РПЛ против(2:1).

«Мы сделали шаг вперед, надо готовиться к ответной игре, которая будет напряженной и сложной. Есть время восстановиться и подойти ко второму матчу во всеоружии. Мы во втором тайме пытались растягивать соперника, чтобы они уставали. Цена ошибки велика, в концовке смогли выиграть. До 30‑й минуты чувствовали себя нервозно.

Гоцук? У него ушиб нерва. Вопрос в том, когда он отпустит, пройдет. Это не мышечная травма.

Будущее? Вы знаете, сейчас судьба тренера может зависеть от одного эпизода в матче (улыбается). Все может быть. Я в хороших отношениях с руководством, мы понимаем, куда идем,» — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Ответный поединок состоится в Нижнем Новгороде уже 31 мая.