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    Тихонов продлил контракт с «Енисеем»

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    «Енисей» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Тихоновым.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    54-летний наставник будет руководить командой до лета 2026 года.

    «В новом сезоне я постараюсь сделать все, что в моих силах. Мы будем работать, чтобы стать лучше, сильнее и выше! Хочу выразить свою благодарность клубу за доверие и возможность продолжать свою карьеру в "Енисее". Для меня большая честь быть частью этой команды и биться за цвета красно-синих. Я верю, что вместе мы сможем добиться больших успехов», — приводит слова Тихонова пресс-служба «Енисея».

    Напомним, что «Енисей» стал восьмым по итогам минувшего сезона Первой лиги.

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