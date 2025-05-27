Тихонов продлил контракт с «Енисеем»

объявил о продлении контракта с главным тренером команды

54-летний наставник будет руководить командой до лета 2026 года.

«В новом сезоне я постараюсь сделать все, что в моих силах. Мы будем работать, чтобы стать лучше, сильнее и выше! Хочу выразить свою благодарность клубу за доверие и возможность продолжать свою карьеру в "Енисее". Для меня большая честь быть частью этой команды и биться за цвета красно-синих. Я верю, что вместе мы сможем добиться больших успехов», — приводит слова Тихонова пресс-служба «Енисея».

Напомним, что «Енисей» стал восьмым по итогам минувшего сезона Первой лиги.