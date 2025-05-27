Стали известны арбитры на стыковые матчи в РПЛ

РФС объявил судейские назначения на первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

«Урал» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.

«Сочи» — «Пари НН»: судья — Сергей Карасёв, Помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Артур Федоров; инспектор — Виктор Кулагин.

Матчи «Урал» — «Ахмат» и «Сочи» — «Пари НН» пройдут в эту среду, 28 мая.