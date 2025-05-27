Мбаппе может получить 10-й номер в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала»может изменить игровой номер в следующем сезоне.

По данным Footmercato, клуб предложил французу футболку с номером 10, которая освободилась после ухода легендарного полузащитника Луки Модрича.

В дебютном сезоне за «сливочных» Мбаппе выступал под номером 9, ранее принадлежавшим Кариму Бензема. По информации источника, нападающий положительно воспринял идею и, скорее всего, согласится на смену номера.

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В сезоне-2024/25 Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 34 голами и получил «Золотую бутсу».