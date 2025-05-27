Слёзы «Эльферсберга» и триумф «Хайденхайма»: Шьенца оставил свою команду в Бундеслиге

На стадионе «Кайзерлинде», в маленьком городке Шписен-Эльферсберг, где живёт меньше 13 тысяч человек, всё было готово для написания одной из самых красивых историй в немецком футболе. Местная команда, которая ещё два года назад играла в третьем дивизионе, была в одном шаге от выхода в Бундеслигу. Но вместо футбольной сказки болельщики «Эльферсберга» получили настоящую трагедию. Лео Шьенца, герой и злодей этого вечера, забил на пятой добавленной минуте и оставил свою команду — «Хайденхайм» — в элите немецкого футбола. 2:1 во втором матче, 4:3 по сумме двух встреч, и в Бундеслиге — без сенсаций.

Футбол. Германия. Бундеслига. Переходные матчи Эльверсберг — Хайденхайм 1:2 Голы: 0:1 Матиас Хонсак (9'), 1:1 Робин Фелльхауэр (31'), 1:2 Лео Шенца (90 + 5') Эльверсберг: Элиас Баум, Лукас Пинкерт, Маурице Нойбауэр, Робин Фелльхауэр, S.Sahin (Карло Зиккингер, 18'), Лукас Петков (Мануэль Фейл, 90'), Мухаммед Дамар (Younes Ebnoutalib, 90'), Фисник Аслани, Nicolas Kristof, Florian Le Joncour, Tom Zimmerschied (Лука Шнелльбахер, 86') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Омар Траоре, Тим Зирслебен, Патрик Майнка, Марнон Буш, Лео Шенца (Бенедикт Гимбер, 90'), Лука Кербер (Никлас Дорш, 78'), Ян Шёппнер, Матиас Хонсак (Пауль Ваннер, 78'), Марвин Пирингер (Буду Зивзивадзе, 23'), Frans Kratzig (Йонас Фёренбах, 90') Предупреждения: Омар Траоре (43'), Лука Кербер (55'), Tom Zimmerschied (68'), Пауль Ваннер (79')

Первый матч завершился ничьей 2:2, а значит — всё решалось в Эльферсберге. Гости начали агрессивно: на 9-й минуте Лео Шьенца, уже отдавший два ассиста в первой игре, нашёл в штрафной Маттиаса Хонсака. Тот без труда разобрался с моментом и открыл счёт — 0:1. «Хайденхайм» на шаг ближе к спасению.

Эльферсберг — Хайденхайм globallookpress.com

Но «Эльферсберг», ведомый энергией домашней публики, не испугался и нашёл свой ответ. На 31-й минуте Том Циммершид разрезал оборону филигранным пасом, и капитан Робин Фелльхауэр пробил точно под вратарём. 1:1 — и снова равенство по сумме двух матчей.

Эльферсберг — Хайденхайм globallookpress.com

До конца тайма шла упорная борьба — «Хайденхайм» отвечал резкими атаками, «Эльферсберг» плёл комбинации. Обе команды понимали: одна ошибка может стоить усилий целого сезона.

ВАР вмешался в самый неприятный момент

На старте второго тайма казалось, что сказка всё-таки становится реальностью. Асслани, один из лучших игроков у хозяев, замкнул прострел и отправил мяч в ворота. Стадион уже начал праздновать, но вмешался ВАР. После нескольких минут ожидания судья показал: офсайд. Миллиметровый. И — абсолютно правильный по всем возможным рекомендациям. Но от этого хозяевам не легче.

Атмосфера переходных матчей Бундеслиги globallookpress.com

Эпизод надломил «Эльферсберг». Команда продолжала владеть мячом — 65% времени были за ней, — но остроты стало меньше. «Хайденхайм», в свою очередь, выжидал. Он терпел. И верил в момент.

Лео Шьенца спас «Хайденхайм»

И он настал. 95-я минута. Казалось, матч уходит в овертайм, но гости выбежали в быструю контратаку. Пауль Ваннер выдал своевременный пас, Лео Шьенца сместился в штрафную, оставил не у дел Ле Жонкура и с левой ноги пробил в ближний угол. Бразилец даже не праздновал — он знал, что сделал. Слёзы болельщиков «Эльферсберга» уже накатывались на глаза.

Эльферсберг — Хайденхайм globallookpress.com

Этот гол стал не только моментом матча, но и моментом всей кампании «Хайденхайма». Лео Шьенца — человек, через которого прошли почти все атаки команды в этих двух встречах, — стал героем и спасителем. Ассист на первый гол, победный мяч в конце — и статус лучшего игрока матча не вызывал сомнений.

Крушение мечты и великая тренерская история

Для «Эльферсберга» поражение стало ударом, от которого будет сложно оправиться. Команда Хорста Штеффена владела инициативой, контролировала мяч, имела шансы, но оказалась слишком наивной у ворот соперника. Это был год, в котором они были на грани исторического достижения — стать самой маленькой командой в истории Бундеслиги. Но реальность оказалась жестокой.

А вот «Хайденхайм» остался в элите — и не просто остался. Он сделал это с характером, с планом и с тренером, который всё ещё пишет свою собственную спортивную легенду. Франк Шмидт — человек, возглавляющий клуб с 2007 года, когда тот ещё играл в пятом дивизионе. 19 лет у руля, сотни матчей и ноль сезонов, завершённых вылетом. После финального свистка он сказал: «Я опустошён. Я отдал команде всё. Сегодня меня не трогать». И это было сказано без пафоса — просто как истина.

Перфоманс фанатов Хайденхайма globallookpress.com

Итого: «Хайденхайм» остался. «Эльферсберг» — нет. Система снова побеждает романтику. Только в трёх из 17 сезонов плей-офф команда из второй Бундеслиги сумела победить. В этот раз история не изменилась, но она точно запомнится.

Запомнится, как один из самых драматичных и напряжённых матчей года в Германии. А решил его судьбу — один момент на последней минуте.