Слёзы «Эльферсберга» и триумф «Хайденхайма»: Шьенца оставил свою команду в Бундеслиге

Первый матч завершился ничьей 2:2, а значит — всё решалось в Эльферсберге. Гости начали агрессивно: на 9-й минуте Лео Шьенца, уже отдавший два ассиста в первой игре, нашёл в штрафной Маттиаса Хонсака. Тот без труда разобрался с моментом и открыл счёт — 0:1. «Хайденхайм» на шаг ближе к спасению.
Но «Эльферсберг», ведомый энергией домашней публики, не испугался и нашёл свой ответ. На 31-й минуте Том Циммершид разрезал оборону филигранным пасом, и капитан Робин Фелльхауэр пробил точно под вратарём. 1:1 — и снова равенство по сумме двух матчей.
До конца тайма шла упорная борьба — «Хайденхайм» отвечал резкими атаками, «Эльферсберг» плёл комбинации. Обе команды понимали: одна ошибка может стоить усилий целого сезона.
ВАР вмешался в самый неприятный момент
На старте второго тайма казалось, что сказка всё-таки становится реальностью. Асслани, один из лучших игроков у хозяев, замкнул прострел и отправил мяч в ворота. Стадион уже начал праздновать, но вмешался ВАР. После нескольких минут ожидания судья показал: офсайд. Миллиметровый. И — абсолютно правильный по всем возможным рекомендациям. Но от этого хозяевам не легче.
Эпизод надломил «Эльферсберг». Команда продолжала владеть мячом — 65% времени были за ней, — но остроты стало меньше. «Хайденхайм», в свою очередь, выжидал. Он терпел. И верил в момент.
Лео Шьенца спас «Хайденхайм»
И он настал. 95-я минута. Казалось, матч уходит в овертайм, но гости выбежали в быструю контратаку. Пауль Ваннер выдал своевременный пас, Лео Шьенца сместился в штрафную, оставил не у дел Ле Жонкура и с левой ноги пробил в ближний угол. Бразилец даже не праздновал — он знал, что сделал. Слёзы болельщиков «Эльферсберга» уже накатывались на глаза.
Этот гол стал не только моментом матча, но и моментом всей кампании «Хайденхайма». Лео Шьенца — человек, через которого прошли почти все атаки команды в этих двух встречах, — стал героем и спасителем. Ассист на первый гол, победный мяч в конце — и статус лучшего игрока матча не вызывал сомнений.
Крушение мечты и великая тренерская история
Для «Эльферсберга» поражение стало ударом, от которого будет сложно оправиться. Команда Хорста Штеффена владела инициативой, контролировала мяч, имела шансы, но оказалась слишком наивной у ворот соперника. Это был год, в котором они были на грани исторического достижения — стать самой маленькой командой в истории Бундеслиги. Но реальность оказалась жестокой.
А вот «Хайденхайм» остался в элите — и не просто остался. Он сделал это с характером, с планом и с тренером, который всё ещё пишет свою собственную спортивную легенду. Франк Шмидт — человек, возглавляющий клуб с 2007 года, когда тот ещё играл в пятом дивизионе. 19 лет у руля, сотни матчей и ноль сезонов, завершённых вылетом. После финального свистка он сказал: «Я опустошён. Я отдал команде всё. Сегодня меня не трогать». И это было сказано без пафоса — просто как истина.
Итого: «Хайденхайм» остался. «Эльферсберг» — нет. Система снова побеждает романтику. Только в трёх из 17 сезонов плей-офф команда из второй Бундеслиги сумела победить. В этот раз история не изменилась, но она точно запомнится.
Запомнится, как один из самых драматичных и напряжённых матчей года в Германии. А решил его судьбу — один момент на последней минуте.