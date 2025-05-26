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    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
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    В «Байере» заявили, что «Ливерпуль» проявляет конкретный интерес к Вирцу

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    Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес высказался о будущем полузащитника команды Флориана Вирца.

    Флориан Вирц — полузащитник «Байера»
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    Флориан Вирц — полузащитник «Байера»

    «Очевидно, что есть конкретный интерес со стороны "Ливерпуля". Но на данный момент у нас нет больше информации.

    Он один из наших игроков, и он им остается до сих пор. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Рольфеса Sky Sport Deutschland.

    Напомним, что «Ливерпуль» готов заплатить 130-150 млн. евро «Байеру» за подписание Вирца.

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