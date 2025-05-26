В «Байере» заявили, что «Ливерпуль» проявляет конкретный интерес к Вирцу

Флориан Вирц — полузащитник «Байера» Фото: globallookpress.com
«Очевидно, что есть конкретный интерес со стороны "Ливерпуля". Но на данный момент у нас нет больше информации.
Он один из наших игроков, и он им остается до сих пор. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Рольфеса Sky Sport Deutschland.
Напомним, что «Ливерпуль» готов заплатить 130-150 млн. евро «Байеру» за подписание Вирца.
В сезоне Бундеслиги 2024/2025 полузащитник провел 31 матч, забил 10 голов и сделал 12 голевых передач.