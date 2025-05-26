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    Пункт назначения — Лига чемпионов: «Челси» возвращается в главный еврокубок

    А «Ноттингем Форест» — в реальность

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    Игроки Челси празднуют выход в Лигу Чемпионов
    Перед решающим матчем сезона фанаты «Фореста» вывесили на «Сити Граунд» баннер, стилизованный под дорожный указатель: Пункт назначения: Европа. Надежда была почти осязаемой — домашний стадион гудел от предчувствия исторического прорыва, а в воздухе витал дух возврата давно забытой славы. Но «Челси» оказался безжалостен. Минимальная победа 1:0, добытая усилиями Леви Колуилла, обернулась максимальным ударом по мечтам «Фореста» — о Лиге чемпионов им нужно забыть ещё, как минимум, на год.
    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ноттингем Форест — Челси 0:1
    Гол: 0:1 Леви Колвилл (50') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна (Жота Силва, 83'), Николас Домингес (Райан Йейтс, 68'), Ибраим Сангаре (Каллум Хадсон-Одои, 57'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Крис Вуд, Энтони Эланга Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Олуватосин Адарабиойо, Рис Джеймс, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Педру Нету (Мало Гюсто, 78'), Джейдон Санчо (Ромео Лавиа, 62'), Чуквунонсо Мадуэке (Кирман Дьюсбери-Холл, 86') Предупреждения: Эллиот Андерсон (32'), Мойсес Кайседо (56'), Ола Эйна (79'), Олуватосин Адарабиойо (79')

    Первая половина встречи прошла в ожидании. «Форест» активно начал, упирался, старался вскрыть фланги, но оборона «Челси» действовала чётко и без суеты. В составе гостей чувствовалась дисциплина Марески — не было ни рисков, ни слабостей. Педру Нету в роли ложной девятки имел единственный полумомент до перерыва, но на удар с убойной позиции так и не вышел.

    Ни Роберт Санчес, ни Матс Селс не вступали в игру по-настоящему в первой половине. Все важнейшие события были отложены — как будто обе команды ждали сигнала извне, либо одного мгновения, которое всё изменит. Для «Челси» таким моментом стал банальный отскок.

    Ноттингем Форест — Челси
    globallookpress.com

    Эпизод на вес золота

    На 50-й минуте казалось, что оборона «Фореста» всё держит под контролем: Мурильо отбил навес, но Неко Уильямс зачем-то попытался сыграть головой назад — мяч угодил прямо в ноги Нето. Португалец не растерялся и откатил на свободного Леви Колуилла. Центрбек, которого сложно заподозрить в голевом чутье, оказался в нужное время в нужном месте — и отправил мяч в сетку. Второй гол в сезоне, и, безусловно, самый важный в его карьере.

    Леви Колуилл празднует гол
    globallookpress.com

    На скамейке «Челси» полыхнуло: Мареска вцепился в помощников, в воздухе запахло Лигой чемпионов. У «Фореста» же — растерянность, качание головой Нуну Эшпириту Санту и глухое осознание: момент был упущен.

    Но болельщики «Фореста» всё равно аплодировали. Ещё до начала матча стадион взорвался овациями, когда на поле вышел Тайво Авоньи — не в игровой форме. Нападающий недавно перенёс серьёзную операцию и даже был введён в медикаментозную кому, но теперь он вернулся. Это был эмоциональный катарсис — будто сама история клуба выскочила из-под земли, чтобы поддержать свою команду.

    А команда старалась. В компенсированное время Селс даже пошёл вперёд в стиле Шмейхеля — длинная передача на Вуда, приём на бедро, удар — и мяч улетает выше. Больше «Форест» не создал даже полумомента.

    Крис Вуд
    globallookpress.com

    Символическое завершение и важное будущее

    Это было настоящее сражение за статус. Для «Челси» победа стала квинтэссенцией всего второго круга: строгие линии, дисциплина, эффективный минимализм. Пятый успех в шести матчах и четвёртое место в таблице — Мареска справился со своей первой задачей. Теперь на очереди — финал Лиги конференций с «Бетисом» во Вроцлаве.

    Игроки Челси празднуют гол
    gettyimages.com

    Для «Фореста» — иной путь. Они всё же возвращаются в Европу, пусть и через запасной вход. Лига конференций — не Лига чемпионов, но после 29-летнего отсутствия даже так — достижение. Впереди у них битвы не за престиж, а за продолжение европейского пути. Это не финал — это пролог.

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    У «Фореста» была мечта. У «Челси» — цель. И когда мечта столкнулась с организованной структурой, победила система. «Синие» возвращаются в Лигу чемпионов. «Форест» — в начало своего пути.

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