Пункт назначения — Лига чемпионов: «Челси» возвращается в главный еврокубок

Перед решающим матчем сезона фанаты «Фореста» вывесили на «Сити Граунд» баннер, стилизованный под дорожный указатель: Пункт назначения: Европа. Надежда была почти осязаемой — домашний стадион гудел от предчувствия исторического прорыва, а в воздухе витал дух возврата давно забытой славы. Но «Челси» оказался безжалостен. Минимальная победа 1:0, добытая усилиями Леви Колуилла, обернулась максимальным ударом по мечтам «Фореста» — о Лиге чемпионов им нужно забыть ещё, как минимум, на год.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Челси 0:1 Гол: 0:1 Леви Колвилл (50') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна (Жота Силва, 83'), Николас Домингес (Райан Йейтс, 68'), Ибраим Сангаре (Каллум Хадсон-Одои, 57'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Крис Вуд, Энтони Эланга Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Олуватосин Адарабиойо, Рис Джеймс, Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Педру Нету (Мало Гюсто, 78'), Джейдон Санчо (Ромео Лавиа, 62'), Чуквунонсо Мадуэке (Кирман Дьюсбери-Холл, 86') Предупреждения: Эллиот Андерсон (32'), Мойсес Кайседо (56'), Ола Эйна (79'), Олуватосин Адарабиойо (79')

Первая половина встречи прошла в ожидании. «Форест» активно начал, упирался, старался вскрыть фланги, но оборона «Челси» действовала чётко и без суеты. В составе гостей чувствовалась дисциплина Марески — не было ни рисков, ни слабостей. Педру Нету в роли ложной девятки имел единственный полумомент до перерыва, но на удар с убойной позиции так и не вышел.

Ни Роберт Санчес, ни Матс Селс не вступали в игру по-настоящему в первой половине. Все важнейшие события были отложены — как будто обе команды ждали сигнала извне, либо одного мгновения, которое всё изменит. Для «Челси» таким моментом стал банальный отскок.

Ноттингем Форест — Челси globallookpress.com

Эпизод на вес золота

На 50-й минуте казалось, что оборона «Фореста» всё держит под контролем: Мурильо отбил навес, но Неко Уильямс зачем-то попытался сыграть головой назад — мяч угодил прямо в ноги Нето. Португалец не растерялся и откатил на свободного Леви Колуилла. Центрбек, которого сложно заподозрить в голевом чутье, оказался в нужное время в нужном месте — и отправил мяч в сетку. Второй гол в сезоне, и, безусловно, самый важный в его карьере.

Леви Колуилл празднует гол globallookpress.com

На скамейке «Челси» полыхнуло: Мареска вцепился в помощников, в воздухе запахло Лигой чемпионов. У «Фореста» же — растерянность, качание головой Нуну Эшпириту Санту и глухое осознание: момент был упущен.

Но болельщики «Фореста» всё равно аплодировали. Ещё до начала матча стадион взорвался овациями, когда на поле вышел Тайво Авоньи — не в игровой форме. Нападающий недавно перенёс серьёзную операцию и даже был введён в медикаментозную кому, но теперь он вернулся. Это был эмоциональный катарсис — будто сама история клуба выскочила из-под земли, чтобы поддержать свою команду.

А команда старалась. В компенсированное время Селс даже пошёл вперёд в стиле Шмейхеля — длинная передача на Вуда, приём на бедро, удар — и мяч улетает выше. Больше «Форест» не создал даже полумомента.

Крис Вуд globallookpress.com

Символическое завершение и важное будущее

Это было настоящее сражение за статус. Для «Челси» победа стала квинтэссенцией всего второго круга: строгие линии, дисциплина, эффективный минимализм. Пятый успех в шести матчах и четвёртое место в таблице — Мареска справился со своей первой задачей. Теперь на очереди — финал Лиги конференций с «Бетисом» во Вроцлаве.

Игроки Челси празднуют гол gettyimages.com

Для «Фореста» — иной путь. Они всё же возвращаются в Европу, пусть и через запасной вход. Лига конференций — не Лига чемпионов, но после 29-летнего отсутствия даже так — достижение. Впереди у них битвы не за престиж, а за продолжение европейского пути. Это не финал — это пролог.

У «Фореста» была мечта. У «Челси» — цель. И когда мечта столкнулась с организованной структурой, победила система. «Синие» возвращаются в Лигу чемпионов. «Форест» — в начало своего пути.