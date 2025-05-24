В 30-м туре РПЛна своем поле примет. Заключительный матч команды проведут 24 мая. Начало в 16:30 мск.

У «Зенита» нет никаких вариантов кроме победы. Клуб отстает на одно очко от «Краснодара» и все еще имеет шансы на победу в турнире. Перед этим питерцы выиграли 3 матча подряд.

«Ахмат» уже точно будет играть дополнительные матчи в плей-офф и бороться за прописку в РПЛ на следующий сезон. Грозненцы не выигрывают уже 5 туров. В случае победы ситуация не изменится, но даже ничья может придать им уверенности перед решающими матчами.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

1.20 и 13.4 — котировки букмекеров на победу команд в этом матче.

Эксперты LiveSport предложили прогноз с коэффициентом выбранного исхода 2.08.

Искусственный интеллект считает, что «Зенит» сделает шаг к титулу, выиграв 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.