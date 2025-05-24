У «Зенита» нет никаких вариантов кроме победы. Клуб отстает на одно очко от «Краснодара» и все еще имеет шансы на победу в турнире. Перед этим питерцы выиграли 3 матча подряд.
«Ахмат» уже точно будет играть дополнительные матчи в плей-офф и бороться за прописку в РПЛ на следующий сезон. Грозненцы не выигрывают уже 5 туров. В случае победы ситуация не изменится, но даже ничья может придать им уверенности перед решающими матчами.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 1.20 и 13.4 — котировки букмекеров на победу команд в этом матче.
- Эксперты LiveSport предложили прогноз с коэффициентом выбранного исхода 2.08.
- Искусственный интеллект считает, что «Зенит» сделает шаг к титулу, выиграв 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.
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