Масалитин: Судьба должна отблагодарить Галицкого за вклад в футбол

Известный в прошлом советский и российский нападающийсчитает, что «Краснодар» и его владелецзаслужили золотые медали за огромный вклад в развитие футбола в стране.

«Все в руках и ногах "Краснодара". Если он хочет стать чемпионом, значит, надо выигрывать. Так что тут двух мнений быть не может вообще. Естественно, что "Зениту" тоже надо выигрывать и смотреть, как будет играть "Краснодар".

Думаю, многие будут болеть за "быков", потому что Галицкий очень много сделал для Краснодара и футбола. Все‑таки, наверное, судьба должна его поблагодарить за вклад в футбол» — сказал Масалитин «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас в таблице РПЛ лидирует «Краснодар», а «Зенит» отстает от него на одно очко.