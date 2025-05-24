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    Масалитин: Судьба должна отблагодарить Галицкого за вклад в футбол

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    Известный в прошлом советский и российский нападающий Валерий Масалитин считает, что «Краснодар» и его владелец Сергей Галицкий заслужили золотые медали за огромный вклад в развитие футбола в стране.

    Сергей Галицкий — президент «Краснодара»
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    Сергей Галицкий — президент «Краснодара»

    «Все в руках и ногах "Краснодара". Если он хочет стать чемпионом, значит, надо выигрывать. Так что тут двух мнений быть не может вообще. Естественно, что "Зениту" тоже надо выигрывать и смотреть, как будет играть "Краснодар".

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    • Думаю, многие будут болеть за "быков", потому что Галицкий очень много сделал для Краснодара и футбола. Все‑таки, наверное, судьба должна его поблагодарить за вклад в футбол» — сказал Масалитин «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас в таблице РПЛ лидирует «Краснодар», а «Зенит» отстает от него на одно очко.

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